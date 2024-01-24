安南醫院副院長許秉毅分享，從台北搭高鐵回高雄，遇到一位媽媽抱著嬰兒在自由座車廂找位置，他主動讓座，但想到左腳剛開完刀，擔心久站會腫脹，但放眼望去自由座車廂已坐滿，未料此時一位乘客主動表示可以和他換票，解釋其實他有買對號座的票，但為了照顧爸爸才改坐到自由座，就這樣他意外獲得了對號座的位置，直呼「原來幸福是會彼此傳染的！」

安南醫院副院長許秉毅在臉書上分享，日前他去台北參加一場醫療會議，傍晚搭高鐵回高雄，因為是交通尖峰，所以他提前20分鐘到自由座的月台上排隊，果然如他預期旅客超多，但他還是很幸運得找到了一個靠走道的位置。

許秉毅表示，車剛開不久，他就聽到一位男乘客說「小姐！我的位置給妳！」抬頭一看發現一位媽媽抱著嬰兒在找座位，身後跟著老公牽著一個小男孩，而那位太太用帶著廣東腔的中文，婉拒了男乘客的好意，繼續往後面的車廂走。他猜測那個家庭應該是香港來的，也覺得男乘客主動讓座的行為很棒，讓外地人能感受到台灣的溫暖。

許秉毅也說，由於車廂裡的人很多，他認為那一家四口要找到位置的機率並不高，轉頭一看，果真發現他們站在車尾的走廊上、沒位置坐，他主動上前告訴那位媽媽「前面有個位子，我帶妳去！」而對方這次終於沒有推辭，抱著嬰兒坐下了。

許秉毅指出，讓座以後他打算就這樣站回去高雄，雖然做了善事很愉快，但之後他開始有點擔心，因為他左腳的阿基里斯腱才開刀完不久，如今走路都還有些跛腳，久站後可能腫得像「麵龜」，但也沒辦法，怎料下秒就有一位超暖的乘客上前說可以跟他換票。原來那位乘客有買到對號座的車票，但為了方便照顧老父親，才改到自由座來坐。

許秉毅表示，聽到這邊他喜出望外，向對方道謝以後，就一跛一跛地走到前面車廂的位置坐下，當他坐在這個意外獲得的位子上，忽然有一種感覺「原來幸福是會彼此傳染的！」