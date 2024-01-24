洛席爾（右）。（美聯社資料照）

老牌控衛羅瑞（Kyle Lowry）本季數據全面下滑，最近已經讓出熱火先發位置，據《ESPN》權威記者沃洛納斯基（Adrian Wojnarowski），為了增加進攻火力，熱火將羅瑞、2027年受保護的首輪籤，向黃蜂交易回本季繳出場均得分新高的洛席爾（Terry Rozier）。

熱火多數球員有傷在身，不過上半季戰績還算穩定，以24勝19敗排名東區第6，熱火團隊意識極佳，但缺少穩定得分點，團隊進攻效率113.4，只排在全聯盟第20位。曾隨暴龍奪冠的羅瑞本季年薪為2970萬美元，只是一張到期約，年輕的黃蜂看上的是熱火給出的籤，《Yahoo Sports》記者費斯徹（Jake Fischer）指出，這張受到樂透保護的籤若無法兌現，則順延成2028年不受保護的首輪籤。

洛席爾在塞爾提克時期就展現得分才華，但光芒無法壓過艾塞亞湯瑪斯（Isaiah Thomas）、厄文（Kyrie Irving）等明星主控，因此4年新人約走完，綠衫軍隨即將他打包，換來「前蜂王」肯巴沃克（Kemba Walker）。洛席爾持續展現得分爆發力，「球弟」拉梅洛鮑爾（LaMelo Ball）入隊後，球風逐漸轉向雙能衛，今年寫下23.2分、6.6助攻都是生涯新高。

費斯徹上周就表示，成為熱門交易籌碼的洛席爾傾向轉戰熱火，有意在南灘終老。《邁阿密先鋒報》記者傑克生（Barry Jackson）透露，洛席爾兒時的偶像就是熱火傳奇韋德（Dwyane Wade）。而據多方消息指出，羅瑞不在黃蜂未來計畫內，球隊會在季中交易大限前努力兜售他。