台北市發生一起疑似少女遭集體霸凌事件。1名未成年少女遭到一群男女擄至河堤公園，少女不僅遭推倒在地、狂踹，甚至被逼跪地道歉，整個霸凌過程遭錄下後PO上網。警方獲報後展開追查，目前掌握疑似該名少女與閨蜜的男友前往新北市汽車旅館遭到抓包，閨蜜因此找人復仇，將通知相關涉案人到案說明。

這起霸凌事件的案發地點在北市社子大橋下，昨天影片瘋傳後，由於社子大橋下分由北投分局及士林分局2區管轄，2警局已同時主動介入調查，查出疑似該名少女與閨蜜男友前往摩鐵滾床，遭到閨蜜抓包後找人報復，警方已掌握涉案少年、少女身分。

根據臉書社團「黑色豪門企業」流出一段影片，1名短髮少女遭到約4名男女，強押至社子大橋下方的河堤公園，一名黑衣男先是將少女推倒在草皮上，接著其餘女生紛紛上前拳打腳踢，受害少女不斷哭著喊痛，其中一女則出聲怒嗆「妳跟我男友打X，都沒想過我心痛？」

過程中，少女甚至被眾人硬扯上衣，險些在鏡頭前走光，直到其中一名施暴者擔憂被報警高喊「點到為止」，這時一行人才停手放過少女。影片曝光後，引起網友砲轟，「這又是一個少女受霸凌案件，社會愈來愈沒倫理了」、「現在的年輕人真棒，喜歡把犯罪記錄上傳」、「男友也要抓出來一起打啊，畢竟打X也不是一個人的事」、「現在這些年輕人無法無天啊，難道真的要以暴止暴嗎？」