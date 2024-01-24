高雄三民區21日晚間發生一家五口死亡案件，警消破門時5人已明顯死亡，警方初步鑑識現場無外力介入痕跡。但根據檢警勘驗，年僅3歲的么兒頭上竟被套上塑膠袋，疑為「加工自殺」，至於塑膠袋如何出現？或被誰所套？將是檢警釐清、調查重點，全案將於今（24日）上午複驗，25日解剖釐清。

據了解，目前檢方複驗的重點，將會確認5人體內是否有藥物及酒精成分，且因3歲么兒頭部遭套塑膠袋，顯然有哭鬧或掙脫等求生意志，究竟是誰動手加工，恐待法醫解剖後，確認5人死亡時間，才能一一釐清。

警方調查，年僅28歲的林、袁姓夫妻檔育有3名年紀分別為3歲、6歲和7歲稚子，21日10時袁女同事因聯繫不到她而向警方報案，警方破門後發現，五口之家租屋處內門窗緊閉，進門後5人已明顯死亡，並無發現外力介入痕跡。據周邊監視器顯示，一家五口20日返家後就沒有再出入過。

據了解，林男為某工廠基層員工，袁女則曾經營精品店，後來在八大產業工作，袁女疑似精品店經營失敗欠有債務，還有車貸未還遭法院裁定強制執行，經濟負擔大，卻讓3名兒子都就讀私校，無疑加重負擔。

加上在案發前的20日上午，林男開車載一家人到旗津散心，隔天一早7時許返家途中，在旗津三路自撞路燈桿，當時整輛車瞬間陷入火海，但5人即時下車，僅其中1人輕傷，送醫檢查後無礙，但恐成壓垮一家人最後稻草。

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