新竹一名女子阿信（化名）與男子阿成（化名），在1994年1月30日結婚，育有3明子女都已成年，阿信不滿長期以來，阿成在雙方意見相左時，都會以三字經、五字經辱罵，還會丟東西、砸物品，甚至反鎖家門，不讓她返家，有時更在開車時會有暴衝舉動，不顧車上人員安全，或把妻小丟下直接開車離去。

阿信還說，子女從出生起到長大，所有費用都是她負擔，阿成只負擔家用，甚至大女兒因病身故後，所有費用扣除奠儀後，仍由她自己支付。此外，阿成在她與與大女兒感染新冠肺炎時，被隔離期間竟對2人不聞不問，全靠大女兒男友送餐，才順利度過隔離期，後來向阿成抱怨此事，他竟然說：「你又沒說，我怎麼知道？」

阿信難過地表示，大女兒去世前，有通知阿成來看她最後一面，阿成竟表示：「你留下來處理，處理好再回來」，讓阿信獨自忍受悲傷，一個人處理女兒後事，阿成枉為人夫及人父；還有，阿成在婆媳意見不合時，從未護著她，只會責備她，而且在一旁看戲。

阿信還指控，我因為心碎而離家去別的地方住，阿成竟不時打公司電話或手機騷擾，還出言恐嚇，「騎車要小心」或是嗆聲「去死」。阿信真的對這段婚姻已死心，向法院請求判准雙方離婚。

法院審理，阿成辯稱：我沒有做阿信講的這些事，我還想繼續維持婚姻，會傳一些看起來在罵阿信的簡訊，是因為她提出要離婚，我不能適應，才會傳這些訊息，而且都是我平常就會講的話。

我開車沒有把家人丟包自己回去，行程都是以家人為主，家人下車後可能哪裡不去，他們就自己搭車回去；阿信晚回家又不接電話，時間很晚了，不知道她幾點回來，我當然要把門反鎖，這樣比較安全。

阿信提出2人的LINE對話紀錄當證據，阿成在家庭群組中不時以「草機掰、幹你娘、腦袋裝大便」等語辱罵阿信，且在大女兒表示狀況很差、住院了、你們整天吵、我不要負能量、我很痛苦，阿成仍回覆大女兒，「叫你媽嘴巴安靜一點、凹三小」。

法官認，阿成習於以粗鄙、不雅、髒話等惡言指責阿信，且毫不遮掩，雙方之間的關係極為不平等，足認阿信的主張並非無稽之談。是阿成欠缺夫妻應彼此包容尊重之觀念，使阿信在精神上、心理上感受到難堪及人格遭貶損，阿成所為已逾越夫妻通常所能忍受之程度，並已侵害˙阿信之人格尊嚴，並造成婚姻破綻產生。

法官審酌，阿成在阿信離家後，初期雖曾傳送擔心、關心的訊息，但未獲阿信善意回應後，就傳送不具善意的信息，「不用在那邊543」、「上下班外出騎車注意安全」、「一開口就說我的不是，沒關係看誰先倒下」。

「兩個月了，我沒改你又改了什麼，每天熱臉貼冷屁股，我有關心你，而你呢？整天挖舊帳，隨便你，現在妻離，你高興了，後面還很多一家人的事，你要搞到子散，六親不認，家破人亡我等你」、「說不定上班外出開門會給你一個驚喜，看到我，停紅綠燈轉角撞在一起，人家說不打不相識」、「二個月了，容忍你了，不要逼我」。法官日前依法判准2人離婚。可上訴。