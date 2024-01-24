國家通訊傳播委員會（NCC）與中天電視台之間的法律訴訟，NCC至今已15連敗。而NCC主委陳耀祥昨(23日)表示，借調NCC已八年，將不再續任NCC主委。媒體人董智森昨在中視《庶民大頭家》中說，新立委將於5月20日上任，NCC主委任期要經過立法院同意，「他在立法院會被羞辱，夾著尾巴趕快走」。

董智森指出，中天這案子其實就是一個表象，民進黨政府要掌控媒體，沒辦法接受中天公正監督，把頻道讓給中意的人；至於主委陳耀祥的任期到今年7月底，董分析，因為新立委5月20日上任，下次任期要經過立法院同意，他在立法院會被羞辱，「不公正的人，夾著尾巴趕快走」，民進黨已經不能再袒護他。

董智森也說，NCC連敗15次大家已無感，行政機關每被告、每輸，一路走來都這樣，在媒體圈的人很清楚知道，自身會有紀律，要亂搞得話，心裡都會評價。

另外，董智森指出，中天只能採取司法方式提告，司法終於還了公道，行政卻不還，現在52台的華視，老實講也沒人在看，因此，他認為，現在所謂的在野黨要強烈監督總統賴清德所提出的新的主委人選，不要再有這種讓人瞧不起的官員。