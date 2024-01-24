國會龍頭之爭，身為關鍵少數的民眾黨意向備受關注。針對近日傳出民眾黨恐採分裂投票，支持民進黨立委游錫堃擔任院長，副院長則票投國民黨立委江啟臣，媒體人尚毅夫斷言，若游錫堃確定當選院長，江啟臣恐宣布不選，任何可能性都不能排除，呼籲民眾黨不要算的太精。

新國會將在2月1日開議，並且選出立法院正副院長。國民黨由韓國瑜、江啟臣組成「韓江配」，對抗民進黨續推的「游蔡配」。然而，近日傳出民眾黨在立院正副院長選舉擬採分裂投票，支持民進黨立委游錫堃擔任院長，副院長則票投國民黨立委江啟臣。

尚毅夫昨（23）日在政論節目《新聞面對面》中提到，國會龍頭選舉，大家要看的是民眾黨那8席怎麼投。尚毅夫進一步說道，院長選舉是上午投票、副院長是下午投票，若上午最終投出來的結果是游錫堃當選，國民黨開黨團大會時，江啟臣說不選了，下午民眾黨進去要怎麼投，尚毅夫說此舉如同將民眾黨一軍。

尚毅夫強調，上午若是游錫堃當選，江啟臣宣布與韓國瑜同進退，是很有可能發生的事，江啟臣也會因此讓國民黨凝聚全部支持，其聲望會往上升，也有助江未來選台中市長。

「任何可能性都不能排除」，尚毅夫呼籲民眾黨不要算的太精，因為大家都在算。