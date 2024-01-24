2024立法院長寶座爭奪戰將在下（2）月1日展開，沒想到民眾黨發言人陳智菡昨（23）日突然語出驚人表示，不只是立法院長，行政院長的任命，沒有經過多數同意的話，未來也有可能被倒閣。對此，資深媒體人單厚之直言，「打腫臉充胖子」，並指出民眾黨準立委黃國昌過去在時代力量，2019年時槓上選總統的韓國瑜，推出「禁止帶職參選」法案的提案。

主持人劉寶傑昨（23）日在節目《關鍵時刻》指出，「我真的開始佩服民眾黨，個子雖小志氣大，雖然只有8席，但他們真的覺得自己能決定立法院正副院長，且現在連閣揆都要看他們臉色了。」

對於劉的說法，單厚之回應，無知所以無畏，民眾黨覺得自己8席真的很了不起，現在開了考題藍綠兩黨都不答，惱羞成怒想翻桌，結果沒有發現自己連翻桌的資格都沒有，根本是打腫臉充胖子，「他們覺得自己很有影響力，能決定很多事情，但實際狀況就不是這樣子。」

劉寶傑接著詢問，「現在黃國昌意氣風發，但有人做了他以前當立委的統計，黃國昌過去有通過提案嗎？」單厚之回應，鄉民整理「說他個人提案僅8件，通過0件」，但自己查了一下其實不只，過去黃國昌在時代力量是用黨團提案，有時候是高潞·以用在前面、有時候洪慈庸在前面，提案數應不只鄉民說的數量。

但單厚之也強調，「黃國昌通過的案子一定非常少，我講過立法委員提案子非常難，真的要過案子要一個一個召委去拜託，同委員會的委員去說服，不同意見要去折衝，還要爭取委員排案，爭取程序委員會把案子排進去，一天到晚吵架案子怎麼會過？所以可以想像黃國昌過案率非常低」。

單厚之解釋，法案通過是非常繁瑣的問題，為了法案通過，要很低調、要做很多努力，「我真的要講，黃國昌現在不要一天到晚說國會改革，他以前在時代力量提過兩岸關係條例，跟大陸有關係的人、接案子的人，回來要跟有關機關申報在地協力者，這是非常深綠的概念。」

單厚之還舉出，黃國昌提過反境外敵對勢力併吞滲透法草案、我國與中華人民共和國締結協議處理條例草案，「我問你黃國昌，是不是要把未竟之功全部撿回來，民眾黨有沒有要重提？」此外，單還提到，「那時候為了韓國瑜選總統，黃還提出去登記不同的候選人，馬上資格要取消的法案，要立刻去職，那民眾黨將來選新北的時候，立委是不是立刻要辭掉，先把原本的舊帳算清楚，不要以前東西都當沒發生過，現在又開一堆新的支票。」