TVBS女主播2022年爆出職場霸凌疑雲，當時捲入風波的前主播張靖玲，如今控訴無故遭前東家解雇之外，更爆料聲稱遭她霸凌的古彩彥，曾帶風水師到辦公室擺放符咒，讓同事們都覺得毛骨悚然。

根據《鏡週刊》報導，前年5月TVBS爆發宮鬥之亂，網友據線索推測捲入風波的應該是黃斐瑜、張靖玲、古彩彥以及游皓婷，當時遭解雇的前主播張靖玲，指控全由午間時段主播古彩彥所引起，她指出秦姓主播接任某節目後，古彩彥便將她視為頭號勁敵，不僅私下說秦姓主播壞話，還把自己眼睛整形失敗，歸咎於對方桌上放的大象木雕對著她導致，連某次女兒半夜狂哭，她也認為是被秦姓主播抱過的緣故。

張靖玲指出古彩彥認為秦姓主播桌下放很多鞋盒，一切都是為了擺陣，還為此要求其他同事叫坐在附近的自己幫忙確認，此外，由於古彩彥私下迷信風水，曾趁著辦公室沒人時，帶著風水師四處查看後，不僅在座位及桌下貼上符咒，連電腦螢幕在休眠保護程式時，都會飄出一張符咒，讓同事看得毛骨悚然。

張靖玲表示前年9月被公司告知記了9個大過解雇後，不僅沒有資遣費，更是長達一年多沒有工作，雖然一審敗訴，不過未來會再繼續上訴，她指出捲入風波後，想要應徵新工作都很怕招來異樣眼光，如今不敢再回媒體圈或出外找工作，只希望藉由法律幫自己找回清白。