高雄一名女子到一間便當店用餐，指自己是會員要5顆溏心蛋，但店家解釋促銷活動是一個便當送一顆，女子拿不到溏心蛋就在店裡咆哮，還獅子大開口要50顆，最後鬧上新聞。對此，女子昨天深夜發文道歉，指出當天工作遇到狀況、肚子很餓又想趕快回去午休，因此未能控制情緒。

高雄一間健康餐盒店近日推出200元加入會員就送50顆溏心蛋活動，但一個便當只能送1顆溏心蛋，店家日前在臉書PO文「餐飲難做，客人超派！」並附上監視器畫面，原來是一名在店內用餐女子，告訴店員她是會員，要外帶5顆溏心蛋回家做菜，但店家告知女子，活動是「回購一個便當送一顆蛋」所以無法提供。

店家表示，沒想到女子聽完竟大發脾氣，飆高音與店員爭執一小時，怒批員工教育不足，把問題推到她身上，隨即店員表示願意退200元會員費，但女子要求「我要的是50顆蛋」，店員不答應，她又獅子大開口，要店家退菜單上50顆蛋的錢，約1000元，最後店家受不了報警，員警到場協調後，店家妥協破例給女子領蛋回家做菜，鬧劇才結束。

之後此事登上媒體，這名女子23日深夜在臉書發文道歉，解釋當天工作遇到點狀況、情緒不佳，又肚子很餓想吃完趕快回去午休，所以脾氣上來，並表示剩下的溏心蛋請老闆轉為愛心待用餐，祝店家生意興隆。