小編今（24）日精選5件不可不知的國內外財經大事。由於俄烏戰爭造成俄債無法正常還款付息，燒到目標到期基金。保險局長施瓊華23日指出，清查後有八家壽險公司的72張投資型保單，連結到15檔持有俄債的目標到期債券基金，總規模635億元，投資俄債金額約新台幣11億元，有三家壽險已通知要二次給付，金額約台幣7,000多萬。

【1】踩雷俄債 72張保單成未爆彈

金管會從去年底至今年1月亦已接獲六件俄債保單相關客訴，去年12月有4件、今年1月有2件，事涉2家壽險業者，主要是保戶不清楚「二次給付」規定，申訴內容多是「業務員銷售時強調到期保本」，但到期後與預期有落差，保險局強調會了解招攬過程是否有如客戶所述提供保證。

【2】AI熱情太過頭 股價遭降評

人工智慧（AI）狂潮刺激繪圖晶片需求，超微（AMD）去年股價狂飆將近130％後，Northland資本市場以投資人對AI過度熱情為由，下修超微股票評等，引發股價大跌。

【3】超微里程碑 AI王牌晶片正式出貨

超微（AMD）專為AI及高效能運算開發的Instinct MI300X處理器在外界引領期盼之下，終於在近日正式交貨。長期與超微合作的AI服務業者LaminiAI表示，近日已收到多台內建8個MI300X處理器的運算設備。

【4】穩股匯 陸版國安基金上膛

陸港股市今年來持續破底，高盛首席亞太策略師Timothy Moe甚至指出，陸股無疑已出現「投降」（capitulation）跡象，如今傳出「陸版國安基金」子彈上膛，大陸官方正研擬籌集人民幣（下同）2兆元的平準基金進場護盤，最快本周內公布。投行高盛旋即表示，該基金若短期內全數投入股市，對市場的影響力將十分巨大。

【5】2025半導體爆發 ASML唱大戲

投資機構Bernstein最新報告指出，投資人應忽略荷蘭半導體設備大廠艾司摩爾（ASML）短期股價震盪，轉而將重點放在2025年獲利潛力上頭。Bernstein樂觀看待艾司摩爾營運前景，大幅調升目標價，帶動該公司股價上揚、市值攀升，從食品大廠雀巢手中奪回歐洲第三大上市公司地位。