脫口秀節目《賀瓏夜夜秀》近日邀來大陸媒體人王志安聊台灣選舉，其中他提起台灣選舉造勢場合像演唱會現場，會將殘疾人士推上去，引來綠營人士痛批。對此，節目的助理主持人Albee今(24日)凌晨發文道歉滅火，並坦言這段對話不在腳本內，她沒聽懂說的是殘疾人士就跟著笑了，自己從來沒有歧視任何人的意思。

媒體人王志安最近在《賀瓏夜夜秀》表示，台灣造勢場合總給人煽情氛圍，讓人覺得好像走錯片場，甚至有「把殘疾人士推上去」橋段。對此，Albe今凌晨表示非常抱歉，並說明錄影時因為場地物理條件限制，舞台上沒有給主持人監聽的喇叭，只能聽到觀眾席反射回來的聲音，而現場回音極大，如果說得太快或太小聲，就會聽不清楚其他人說了什麼。

Albee發文。（圖／翻攝自albeefin IG）

Albee進一步說：「當下那段對話，來賓的發言不在腳本內，也沒有指名道姓，我很抱歉我只聽到台灣選舉像秀、有歌星和找人上去煽情就笑了」，因此她沒聽到關鍵字「殘疾人」，也從未想傷害陳俊翰律師，工作當下因不想破壞節目節奏，因此也沒打斷來賓跟主持人的對話以確認，沒想到無意傷害了別人，如果她當時有聽懂，她會告訴來賓拿別人身體開玩笑「著實令人遺憾」。

最後，Albee強調：「台灣選舉或許有情感渲染之處，但仍然有許多為台灣民主自由奮鬥、實實在在為台灣努力的人，我打從心底，非常非常感激他們」，粉絲也回應：「不是你的問題」、「挺！ Albee一直都是面善心善的人」、「Albee雖然不知道發生什麼事情，但是我知道妳是最善良的」、「問題不在妳，我也相信妳的個性不是會去附和這種發言的人。加油」。