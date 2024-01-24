台中市警局第一分局公益派出所員警，上周五（19日）下午2時許接獲男子報案，指稱騎機車到向上市場購買美食後，卻忘記了機車停放何處，獨自找了一個小時都找不到，情急之下只好打110求助；公益所巡邏警員詹鈞智、曾吉彬與實習生李安翔獲報後立即趕抵現場，3人聯手土法煉鋼，以徒步方式在向上市場周邊大範圍找尋，所幸順利尋獲車輛。

據了解，該呂姓男子（72歲）家住台中市南區，為了享用著名的浮水魚羹，因此特地騎機車前來西區的向上市場，卻在採買完畢後，要去騎機車停返家時，卻一直找不到自己的機車，在求助無門之下，便打電話報案，請求員警到場協助。

2名員警帶著實習生到場後，先安撫呂男不安情緒，並耐心地請呂男仔細回想當初機車停放處周遭的街景，呂男表示，只記得停放在未營業的服飾店門外，員警及實習生在有限的線索下，劃分區域各自徒步找尋。

半小時後，終於在中美街附近的服飾店旁，尋獲呂男機車，呂男對員警為民服務的積極態度讚嘆不已，最後也開心地與3人合影。

第一分局分局長鍾承志表示，警察除了打擊犯罪、維持治安外，為民服務亦是範疇之一，此次發揮同理心及展現服務熱忱的精神，實為營塑警察專業優質形象；另在此呼籲民眾，有停放車輛時，也可以拍照留下周遭環境及停車格號碼做為紀錄，避免徒增困擾。