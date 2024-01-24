知名美女主播林彥汝，婚後與先生育有一名7歲的兒子。她最近在社群平台上發文，透露自己朋友姊姊的約1歲的兒子，因為托嬰中心的疏失，竟被口罩活悶死，讓家屬感到相當痛心，呼籲大家知道小小孩戴口罩哭鬧的風險，也希望照顧者能夠多一份警覺心，人們可以多多警惕，避免類似情況再度發生。

林彥汝23日在臉書發文沉痛表示，「今晚有個可愛的小寶寶回到天堂當天使了。」朋友姐姐的寶寶因公托疏欠，竟被口罩活活悶死，如今家屬也願意將事件曝光，盼望社會大眾、相關托育業者能有所警惕。從她轉PO家屬的文章指出，日前接到托嬰中心通知，孩子沒有呼吸心跳，正在醫院搶救，直到現在都還在加護病房沒有醒來，病情也不樂觀，友人的姊姊已經簽署放棄急救了。

由於當天比較多人在醫院幫忙，才有空去看監視器，本來一直想說為什麼會突然趴下無呼吸心跳，但檢查後醫生覺得心臟沒問題，後來又做了基因檢測，因為醫生說正常小朋友不會趴下就突然沒呼吸心跳，直到看了監視器才終於找到答案。原來，托嬰說因為呼吸道疾病開始流行，這禮拜開始實施口罩令，當天早上老師幫小朋友戴了口罩，但小朋友不喜歡就扯掉，老師只能以強硬態度要求他要戴，所以又幫他戴上，小朋友就大哭了。

家屬表示小朋友可能因為眼淚跟鼻水讓口罩浸濕，因此黏住口鼻窒息，他掙扎著倒下，老師卻以為他哭累了倒下睡覺，最後孩子已經沒呼吸心跳，錯過了黃金急救時間。由於朋友的姊姊經過8、9年的努力才懷上孩子，豈料遇到如此憾事，因此想將案例分享出去，讓社會大眾知道小小孩戴口罩哭鬧的風險，也希望照顧者能夠多一份警覺心，人們可以多多警惕，避免類似情況再度發生。