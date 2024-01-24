大陸網紅周揚青曾與藝人羅志祥交往多年，近期她除了經營服飾外，還受邀到綜藝節目擔任來賓，個性爽朗的她圈粉無數；日前她的好友Twins成員阿嬌（鍾欣潼）迎來43歲生日，而她也親自到演唱會後台探班，更送上蛋糕，但照片曝光後卻被批評蛋糕造型相當醜，對此，周揚青曝光蛋糕製作素材，價格被起底後讓網友瞬間傻眼。

周揚青22日在社群上傳為阿嬌慶生的照片，開心寫下：「生日快樂我永遠的美少女」照片中除周揚青親吻阿嬌的合照外，另一張可見周揚青捧著一個黑色造型蛋糕，上面沒有華麗的裝飾，僅用金色字體寫著大大的「Q」，讓許多網友見狀後都認為蛋糕造型不好看。

周揚青送的蛋糕被網友嫌醜。（圖／微博）

對此，周揚青在留言區透露，蛋糕上黑色的部分全是魚子醬，金色的字則是由金箔製作；據悉，這款蛋糕最小尺寸要價美金498元（約新台幣1萬5700元），最貴的則需美金4435元（約新台幣14萬123元）。

真相曝光後，讓網友留言直呼「我是鄉下人，還以為是木瓜籽」、「我還想這個蛋糕怎麼這麼醜，原來是魚子醬，當我沒說」、「是我見識淺短，我以為這是個芝麻糊蛋糕」、「這蛋糕不要太猛」、「貧窮限制了想像」。