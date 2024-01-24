從小不良於行的黃志勝，卻突破身體障礙擔任志工將近30年，他不僅透過自己的親身體歷，陪伴許多青少年走向黎明，還不斷擴大志工服務範圍，前往學校、看守所宣導反毒教育，甚至擔任榮譽觀護人輔導受保護管束的對象。黃志勝認為，老天讓他再度「站起來」，是因為他還有很多使命需要完成。

今年57歲的黃志勝，從小罹患小兒痲痺，目前從事刻印工作。澎湖縣馬公市出生的他，家中有父母與3名兄弟，由於母親是台南人，約在3、4歲即舉家搬到台南工作與發展。幼時家境雖然貧困，但父母努力工作，讓他們能夠衣食不虞匱乏。

就讀屏東大仁藥專是黃志勝首度離家自立，也因為在求學過程中，受到許多人的幫忙，讓他打開原本封閉的心，在校期間積極參與社團活動並擔任幹部，除擴展視野也培養許多能力。專科畢業後，他從事藥品業務工作，但工作10年左右，即因不明原因腦中風，身體左邊癱瘓半年多，所幸後來透過復健逐漸復原至7、8成，目前仍需拄著枴杖走路。

不過，黃志勝的個性積極向上、樂觀進取，不被身體障礙所打敗，熱心參與社會服務，更因專科期間參加張老師舉辦的營隊，發現有輔導老師也與他一樣小兒痲痺，讓他覺得他也可以，因此經過受訓後，從1994年起即擔任「義務張老師」投入心理輔導工作，除每周固定1次到台南張老師中心值班服務外，也協助張老師中心每年辦理的心理衛生推廣教育，前往各級學校或機構單位演講，以及不遺餘力帶領義張儲訓團體與各種小團體。

此外，黃志勝也於1996年起擔任戒癮志工，前往各級學校與台南看守所從事反毒教育宣導工作，還從2007年起擔任台南地檢署榮譽觀護人，從事受保護管束對象的訪視與輔導，至今仍保持熱心服務助人的精神，持續從事志工活動，為社會盡一份心力。

面對小兒痲痺及中風等人生兩次重大打擊，黃志勝不僅對人生的體悟更深刻，也對回饋助人的行動更積極。他強調，人生「沒有能不能，只有要不要」，老天讓他自己再度站起來，是因為他還有很多事要做，還有很多使命要完成。