43歲香港女子天團Twins成員阿嬌（鍾欣潼）最近和好姊妹阿Sa（蔡卓妍）在香港紅館一連開14場《TWINS SPIRIT SINCE 2001 LIVE IN HONG KONG》演唱會，和她有好交情的周揚青到場支持，眼尖網友發現去年和阿嬌傳緋聞的「女版陳冠希」、「小陳冠希」皇甫聖華也低調打卡看了演唱會，引來網友質疑是否算是首度回應戀情。

阿嬌2017年來台拍戲進而認識「醫界王陽明」賴弘國，隔年生日被求婚成功，同年在洛杉磯和香港舉行婚禮，婚後兩人曾上實境節目，喊話想生愛的結晶，未料2020年閃電宣布已經離婚，賴弘國坦言，分開主因是女方已經不愛他了，阿嬌也發聲明表示：「兩個人相處是一個大學問，雙方也不能對大家有什麼怨言，這始終是我和Michael之間的私人事」。

皇甫聖華曬出看Twins演唱會的私照。（圖／翻攝自samsamuer IG）

去年阿嬌被拍到和朋友深夜聚餐，離開時和一位短髮朋友走得近，對方還勾著她獻上一吻，該人後來被起底便是有「小陳冠希」稱號的女網紅皇甫聖華，出生在富裕家庭，去年10月阿嬌曬出兩人合照，引來外界質疑是否承認戀情？但阿嬌當時笑說：「哈哈哈，你們放心，我還是最愛我的阿Sa」。

皇甫聖華神似陳冠希。（圖／翻攝自samsamuer IG）

除了在皇甫聖華生日時打卡替對方慶生外，眼尖網友還發現去年6月皇甫聖華與阿嬌一前一後都打卡人在普吉島，疑似密遊。近日，皇甫聖華更曬出看Twins演唱會的舞台私照，沒配文字只留下一個蛋糕的表情符號，引來網友回應：「女朋友生日，不能沒皇甫」、「留言區沒事吧，人家跟誰談戀愛關你們什麼事兒」、「這…………算第一次正面回應？？？」。