越南一位媽媽分享，孩子的「數學考卷」要訂正，其中「5+0=5」和「6+0=6」都被劃錯，讓她不解到底錯在哪，只好求助廣大網友，怎料不少家長看了半天都不知哪裡有錯，還懷疑老師改錯，但有位家長表示，這道題除了計算要正確，還考邏輯，題目中的形狀都有相對應的數字，因此要依序解出正方形、圓形、三角形的代表數字，這樣填入題目才正確。

綜合外媒報導，越南一位媽媽在網上發文表示，孩子帶回一張數學考卷，其中有2道題目「5+0=5」和「6+0=6」都被劃錯，但她看了好幾遍，都不知道孩子錯在哪裡，畢竟5加0的確等於5，因此懷疑是老師太累、改錯了。

貼文曝光以後，不少家長看半天也找不出錯，認同原PO的觀點，可能真的是老師改錯了；不過有位家長解答說，這2題題目除了數字加總要正確，也需要邏輯思考，因為題目中用來填寫數字的框框的「形狀」不一樣，而不同形狀對應的是不同數字。

從原PO翻拍的照片可見，第一題是「正方形+正方形=6」，可知正方形等於3；第二題「圓形＋圓形＝8」，圓形等於4；第三題「正方形＋三角形＝5」，已知正方形是3了，那三角形應等於2，因此雖然原PO小孩寫「5+0＝5」，計算上沒錯，但不符合題目邏輯；最後一題「圓形＋三角形＝6」，按上述邏輯，圓形等於4，三角形等於2。

正解曝光以後，讓不少家長驚呼，現在小朋友的題目一點都不簡單，除了考基本的數學計算之外，也要靈活思考，觀察題目的邏輯。