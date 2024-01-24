針對新光金(2888)70億元增資未到位，新光金、新壽董總被金管會約談，要求一個月內再提改善計畫，再評估其合理性，否則祭出限制業務或停止職務、處分資產或限制交易、董總減薪等處分。新光金指出，目前已尋求外部顧問協助，積極研議各種可行方案後再送董事會討論，以儘早符合監理需求。