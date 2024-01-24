新壽去年6月底的RBC為184.38％，12月底更低於180％以下，視同「資本顯著不足」，因此，金管會約談新光金及子公司。公司表示，主要是溝通增資乙事，並已當場向主管機關說明，金控自始同意對人壽子公司進行必要增資，以提升RBC。但因人壽缺口實非現金增資70億元可以解決，故目前尋求外部顧問協助，積極研議各種可行方案後再送董事會討論，以儘早符合監理需求，並維護股東權益。
至於新壽增資承諾書，新光金新經營團隊須概括承受，新光金指出，會中並未涉及當場簽署承諾文件乙事。
針對新光金(2888)70億元增資未到位，新光金、新壽董總被金管會約談，要求一個月內再提改善計畫，再評估其合理性，否則祭出限制業務或停止職務、處分資產或限制交易、董總減薪等處分。新光金指出，目前已尋求外部顧問協助，積極研議各種可行方案後再送董事會討論，以儘早符合監理需求。
新壽去年6月底的RBC為184.38％，12月底更低於180％以下，視同「資本顯著不足」，因此，金管會約談新光金及子公司。公司表示，主要是溝通增資乙事，並已當場向主管機關說明，金控自始同意對人壽子公司進行必要增資，以提升RBC。但因人壽缺口實非現金增資70億元可以解決，故目前尋求外部顧問協助，積極研議各種可行方案後再送董事會討論，以儘早符合監理需求，並維護股東權益。
至於新壽增資承諾書，新光金新經營團隊須概括承受，新光金指出，會中並未涉及當場簽署承諾文件乙事。
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