新壽去年6月底的RBC為184.38％，12月底更低於180％以下，視同「資本顯著不足」，因此，金管會約談新光金及子公司。公司表示，主要是溝通增資乙事，並已當場向主管機關說明，金控自始同意對人壽子公司進行必要增資，以提升RBC。但因人壽缺口實非現金增資70億元可以解決，故目前尋求外部顧問協助，積極研議各種可行方案後再送董事會討論，以儘早符合監理需求，並維護股東權益。

至於新壽增資承諾書，新光金新經營團隊須概括承受，新光金指出，會中並未涉及當場簽署承諾文件乙事。

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