華視主播林彥汝昨（23日）深夜在臉書貼文，透露朋友姊姊約1歲的兒子，因為公托中心的疏忽，竟被口罩「活活悶死」！家屬沉痛分享這起悲劇，希望藉此提醒社會大眾和托育業者有所警惕。

「今晚，有個可愛的小寶寶回到天堂當天使了，我心情沈重無比」林彥汝23日在臉書發文，透露朋友姐姐的寶寶因公托疏欠，竟被口罩活活悶死！如今家屬希望能將事件曝光，盼望社會大眾、相關托育業者能有所警惕。

林彥汝轉貼家屬文章，朋友姊姊日前突然接到托嬰中心通知，孩子沒有呼吸心跳，正在醫院搶救，但卻還在加護病房沒有醒來，病情也不樂觀，最後朋友的姊姊簽下放棄急救同意書。

原先以為孩子心臟有問題，但經過檢查後，醫生覺得孩子的心臟沒有問題，於是查看監視器畫面，才知道是因近期呼吸道疾病流行，托嬰中心開始實施口罩令，幫小朋友戴口罩，但孩子不喜歡扯掉，又被老師重新戴回去，於是開始哭鬧。

沒想到，疑似因眼淚、鼻水浸濕口罩，導致口罩黏住口鼻窒息，孩子掙扎著倒下，但老師卻神經大條以為他哭累了睡著，「直到20幾分鐘後他們要換教室，以為他在睡覺所以最後處理他，結果已經沒呼吸心跳，錯過了黃金急救時間」。

家屬悲痛表示，既然事情已經發生，怨恨誰都無濟於事，只希望能將這案例分享出去，希望大家以後一定要多注意小小孩戴口罩哭鬧的風險，也希望照顧者能多一份警覺心，「這種案例雖然一再出現，意外還是老是在發生，但我還是希望這類案例能夠多多傳播讓人多一份警惕」。

同時盼望大眾為孩子集氣，儘管希望渺茫，但也許還能有奇蹟，「這兩天看著他從昨天早上的活蹦亂跳的，到昨晚我去醫院看他，插滿了管線加嚴重水腫四肢發紺，真的很痛心。尤其這是我姊姊努力了8、9年才生出來的小孩，好不容易下下週就要抓周了，也快過年了，結果發生這種事」。