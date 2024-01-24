入冬最強寒流發威，許多人在家會開電暖器取暖，不過有網友抱怨電暖器聲音太大，吹久還會頭痛，後來改用電熱毯，發現就算沒有開暖氣也不會冷，讓他驚呼「鬼神發明」。台電也曾推薦民眾用電熱毯取代電暖器，不僅能快速暖被還可以省下8成電費，不過記得要控溫定時、用薄被隔開，以免燙傷。

一名網友在批踢踢發文表示，他之前在家開電暖氣，一直發出轟轟轟的噪音，吹久還容易頭痛，後來改用電熱毯，沒想到禦寒效果很強，驚呼「沒開暖氣也不用怕冷，電熱毯是什麼鬼神發明？」

許多用過的網友也大推「電熱毯CP值超高，家裡的貓每天都搶著睡」、「只要設定身體能承受的低溫範圍，用電熱毯還比較省電」、「這種天氣開最低就可以了，溫度設定太高反而會流汗。」

台電曾表示，用電熱毯取代電暖器大約可省下8成電費，不過使用電熱毯記得要平鋪使用、控溫定時、用薄被隔開，而且商品要有檢驗標識，才能用得安全。