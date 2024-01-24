綜藝大哥胡瓜去年被爆獨寵小44歲「樂天女孩」熊霓，讓他氣到駁斥不實傳聞，強調對方只是子弟兵，不過老婆丁柔安被爆聽到熊霓名字就無法平心靜氣，還辭去老公經紀人工作，如今熊霓被爆與補教名人徐薇兒子江大成祕戀，據悉胡瓜得知消息後極度不耐，似乎不再願與女方有任何瓜葛。

熊霓被爆料由開著名車的男子接去約會，雙方過程中互動頗為親暱，兩人約會完後，男方還將搭在她肩上，熊霓則是四處張望，似乎擔心被媒體拍到，如今護花使者身分被起底，就是補教名師徐薇兒子，也就是電商品牌「大成小館」CEO江大成，江大成受訪坦言2人是在節目上認識的，現在正在深入了解中，很聊得來，也大讚熊霓是很不錯的女生，「就年輕人交交朋友」，並無正面認愛，也沒把話說死；不過熊霓所屬得經紀公司時代創藝回應：「交朋友是很正常的社交生活，公司不會特別過問。」

根據《鏡週刊》報導，熊霓日前結束高雄活動，晚間9點搭高鐵回台北，一出車站就直接上了江大成的車，只見江大成開到快抵達熊霓租屋處時，突然開始亂繞，最後在便利商店前放熊霓下車，還目送她走遠後才離開，如今熊霓與江大成傳出緋聞，加上她與胡瓜的新聞一再鬧上版面，導致丁柔安心生芥蒂，傳出讓胡瓜相當不滿，決心要劃清界線。

胡瓜先前與熊霓爆出緋聞時，不僅與對方家人吃飯，甚至還幫熊霓搬家，就連出席金鐘獎典禮都帶著這位知名度不算高的女孩走紅毯，可以說是關係匪淺，讓好友藍心湄也忍不住調侃熊霓﹕「有喜歡的衣服，可以叫瓜哥買給妳」，如今傳出胡瓜有意切割，讓人好奇他跟熊霓關係是否會因此降至冰點。