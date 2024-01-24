美國前總統川普（Donald Trump）有高機率代表共和黨參加2024年美國總統大選，企圖重返白宮，近日屢次就國內外重大議題發表看法，川普再次提到，台灣搶走美國的半導體生意，但拒絕就是否保衛台灣回應。此事引發PTT網友們熱烈討論，許多人擔憂若川普真的選上，會像美中貿易戰一樣，重創台灣半導體業。

新聞周刊報導，川普近日受訪時表示，「台灣確實搶走我們所有的晶片生意，我們曾經自己生產所有的晶片，但現在都是台灣生產的，比例甚至高達90%，記住這一點，台灣很聰明，奪走了我們的生意。」

這不是川普第一次提出類似看法，早在去年7月，川普就曾公開批評台灣搶走美國半導體的工作，「早該阻止他們（台灣）應該對台灣課稅，甚至祭出貿易壁壘措施。」

川普的說法引起PTT網友們熱議，許多人擔憂台灣半導體將受到重創，「慘了，到時候晶片業有救嗎」、「川皇選上的話電子股掰了吧，又要每天半夜等川投顧了」、「怕爆，那我川回歸改買美股」、「川普這態度很清楚，要小心了」、「打完中國，下一個目標是台灣嗎」、「上次選前也這樣，選後馬上對中國開刀。」

即使如此，部分網友仍認為這只是川普的選舉策略，透過散播仇恨凝聚支持者，「只會講幹話而已啦，他上任前下台後根本人格分裂」、「選舉語言，透過仇恨凝聚最簡單又最強大」、「川普完全就是從美國利益出發」、「不需要對川普保持什麼奇怪的幻想，他就是美國優先。」