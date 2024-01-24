國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥任內先後經歷《中天》、《鏡電視》2大媒體執照審查案，引發社會爭議，他昨（23）日表示，7月31日任期結束後，將不再續任。對此，前中廣董事長趙少康認為，避免NCC陷入一言堂，未來應該依照立委的政黨比例分配NCC、考試委員人數。

趙少康今日在臉書提到，民進黨總召柯建銘表示，新國會的頭號難題，是馬上要到來的NCC主委等4人的任命案，接下來還有考試院考試委員、司法院大法官等人事同意權要行使。

趙少康指出，民進黨過去8年完全執政、一黨獨大獨食，各獨立委員會的委員全部由綠營決定，毫不尊重在野黨立委的意見，送到立法院的人事同意案，沒有一個是被否決的，在野黨一點辦法都沒有，但這屆立法院三黨不過半，沒有一黨可以獨霸獨吞。

針對新的國會格局，趙少康拋出新方案，他認為最公平的方式就是依照立委政黨比例分配NCC、考試委員的數目，如果民眾黨覺得自己只有8席立委太少，用不分區立委的政黨比例（13：13：8）也可以，這不必用法律規定，只要經過政黨協商，形成政治慣例即可；趙以美國的9名大法官為例，通常都是共和黨5名、民主黨4名，或是倒過來，從來沒有哪一黨敢通吃，他直言既然是委員會，就應該容納不同立場、意見的委員，怎可定於一尊變成一言堂？

趙少康最後強調，不管怎樣，不能讓民進黨再像以前一樣，愛怎麼樣就怎麼樣，否則寧願凍結委員人事不予通過，讓這些機構的事務官依法運作，都會比現在的偏頗蠻橫要好多了。