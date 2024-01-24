藝人大S（徐熙媛）前年與汪小菲離婚，雙方為了離婚協議費用，除了打官司，還多次在網路上指控對方，汪小菲為了自清在微博公開2人離婚協議書，不料，大S不滿汪小菲未隱匿她個人帳號、住家地址等個資，控告汪涉嫌違反《個人資料保護法》。台北地檢署今天（24日）起訴汪小菲。

另外，大S不滿汪在她提告要求自2021年12月至2038年3月，每3個月支付小孩撫養費300萬元，並聲請強制執行前，於2022年將4件高價畫作藝術品搬離汪的S酒店隱匿，控告汪涉嫌損害債權，檢方認為罪嫌不足，不予起訴。

大S和汪小菲2021年結束2人10年婚姻後，汪小菲和母親張蘭在微博上針對房貸等金錢問題多次指責大S。大S先秀出帳戶明細，並回應台北房子是她自己買的，汪去年12月3日則在微博貼出2人離婚協議書，表示當初協議時，他有聲明及保證「承擔台灣台北市信義區房地之債務」。

但大S不滿汪小菲貼出的離婚協議書上，未隱匿她的住址、銀行帳戶等個資，憤而控告汪小菲涉嫌違反個資法。

北檢受理後，去年5月首度傳喚汪小菲到案說明。但庭訊結束後，汪小菲疑似因首度出庭太緊張，一度把自己的護照遺留在偵查庭外的飲水機上，隔天才發現，趕緊找人到北檢尋找，意外讓案件曝光。

北檢去年8月二度傳喚汪小菲說明，他在北檢出庭後表示，他來台灣看孩子，之後每星期都會在，一點點家裡的小事，就不佔用社會大眾的資源。檢方今天偵結，依違反個資法起訴汪小菲。