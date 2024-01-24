台南一中單車環島隊24日一早在寒風刺骨中啟程，將展開為期9天的旅程。（台南一中提供／曹婷婷台南傳真）

頂著8度低溫，台南一中親師生60人24日上午7點騎著單車展開為期9天環島行程，雖遇寒流來襲，但眾人不畏冷風刺骨，踏上旅程。單車環島是台南一中歷年來的校慶活動之一，今年逢台南400，校方也盼學生藉此更加了解自己成長的土地。

台南一中慶祝102周年校慶，逢台南400，今天一早由校長廖財固及中華民國校友總會榮譽理事長吳榮彬領軍，親師生60人上午7點出發，預計以9天的巡禮台灣，並拜訪國立成功大學、國立台灣大學、國立海洋大學等由南一中校友擔任校長的國立大學，加強校際合作交流。

廖財固提到，希望同學們透過雙腳踩踏自行車，用雙眼觀看美麗的寶島景色，讓身體騎乘的汗水滴落在成長的土地，與土地產生生命的連結，了解自己成長的土地，他強調，校內師生環島壯舉，不只共同慶祝南一中102歲生日快樂，也替臺台南400 暖壽。

承辦本次活動的王泰焜組長說，單車環島活動行程連續9天，每天必須騎超過 100 公里，挑戰自己的體能，一定會有苦痛的產生，但這也正是一種珍貴的奮鬥磨練，激發意志與鬥志，能忍耐苦痛，並更加珍惜得來不易的幸福，知福惜福，保護成長的土地。

本次活動成員除了學生外，還有老師、家長與校友，為了順利完成單車環島壯舉，廖財固校長與同學們在寒假期間也努力練騎。出發前一日，車隊昨天全員集合參訪成功大學，成大校長沈孟儒等人貼心贈送暖暖包及運動飲料，廖財固也回贈紀念車衣、頭巾、小錦旗以及南一中校友畫家蘇振焜老師畫作杯盤組，祝福兩校情誼長長久久。