世界衛生組織（WHO）針對歐洲發布了「麻疹緊急警告」（urgent warning）。過去這一年來，歐洲麻疹染疫病例增加近45倍之多，而且人數還在持續攀升。

綜合BBC、《衛報》報導，根據WHO統計，歐洲去（2023）年約有4.2萬人感染麻疹，較前年（2022）增加近45倍，其中2/5的患者為1至4歲幼童，1/5患者為20歲以上的成年人。

世衛歐洲區由53個國家組成，包括俄羅斯和部分中亞國家。2023年共有40國通報麻疹病例，以俄羅斯和哈薩克最為嚴重，各約有1萬人感染。英國通報183例，是西歐染疫人口最多的國家。

WHO認為，新冠疫情流行期間，兒童接種麻疹疫苗的比例下降，加上疫後旅遊潮爆發，這才導致疾病大規模擴散。在2020至2022年間，歐洲約180萬名新生兒沒有接種麻疹疫苗。

雖然未接種疫苗的嬰幼兒、孕婦和免疫力低下者最容易感染麻疹，但疾病仍對各年齡層帶來威脅。麻疹可經由空氣、飛沫或口鼻分泌物傳染，患者在感染初期會出現高燒、起疹子現象，通常會在10天內痊癒，但也可能引發肺炎、腦膜炎、失明、癲癇等併發症。由於傳染力強大，WHO呼籲，歐洲各國應採取緊急措施，為更多人接種疫苗。