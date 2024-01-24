歡喜迎接龍年的到來，當然一定要購置新衣潮服，營造開運好氣場，招財招喜氣！國內女裝龍頭品牌iROO推出寵粉新春活動，誠意提供獻禮8,888份發財金，特別實地走訪了「北港朝天宮」等三大宮廟，將所有發財金獻禮過香爐，會員到店內購置新衣，就有機會抽到三大廟宇過香爐發財金獻禮，為自己贏得新年好彩頭。

活動期間進入iROO官方LINE可體驗遊龍有靈新春獻禮線上紅包抽抽樂，最高獎金回饋8,888元電子紅包。(圖／iROO提供)

iROO全台分送8,888份發財金獻禮 引起熱烈迴響、蜂擁而入

「遊龍有靈、新春獻禮」活動是iROO回饋會員以及顧客的創意發想，希望帶有更多福氣以及招財的意義，而台灣三大廟宇「北港朝天宮」、「北港武德宮」以及「南鯤鯓代天府」香火與人氣鼎盛，向來是許多民眾每年一定要前往走春祈福的信仰中心，因此iROO超有誠意先將發財金獻禮帶到各宮廟中過香爐，將開春祝福與好運帶回到全台門市據點，即日起到1月31號在全台門市發送會員專屬的發財金獻禮，限量8,888份，送完為止。

除了店內之外，即日起到2月29號，在線上也能抽電子紅包，會員只要在手機打開iROO官方LINE( https://page.line.me/lrg2136c) 就可以抽獎、體驗遊龍有靈新春獻禮線上紅包抽抽樂，最高獎金回饋8,888元電子紅包。會員不論是在線下實體店還是加入iROO 官方 LINE 都有幸運得獎的機會，春節期間還有許多活動，值得抽空前往賞衣招財招喜氣，增添龍年自信光彩。

iROO全台超有誠意提供8,888份發財金獻禮，引起會員熱烈迴響 (圖／iROO提供)

朝天宮武德宮南鯤鯓代天宮過香爐 藝人網紅齊賀年

為迎接龍年的到來，品牌也邀集藝人網紅們一同獻上祝福吉祥話，預祝民眾都過一個開開心心的好年，藝人劉涵竹恭賀大家：「龍來運轉，好運一條龍。」而向來敢言敢造型的藝人薔薔則祝福:「龍飛鳳舞，龍年行大運。」怪才女孩九粒祈願:「豐盛健康、瑞氣滿堂。」浮誇系鋼琴網紅江老師，也對愛美的女人們喊話，大家新的一年要穿得漂漂亮亮，【龍】光煥發。

滿足女性朋友過年應景造型的需求，iROO建議可以挑選豐富圖案或飽滿色系的衣服來巧妙搭配，讓走春也能展現個人風格，穿出新春熱鬧氛圍。（圖/品牌提供）

走春穿出時尚氛圍 超亮粉色花卉圖樣都喜氣

滿足女性朋友過年應景造型的需求，品牌建議可以挑選豐富圖案或飽滿色系的衣服來巧妙搭配，除了大紅是萬年不敗基本款之外，超亮粉色、絢麗五彩或是彩虹印染及花卉圖樣都很喜氣，讓走春也能展現個人風格，穿出新春熱鬧氛圍。