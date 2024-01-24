新北市永和警分局偵查隊一名陳姓偵查佐，本周日（21）日驚傳於辦公室出手毆打一名吳姓學弟，但分局至今仍未處理。事後，吳員也為此前往醫院驗傷，後續已向偵查隊長陳情，目前尚未提告。由於這件員警鬥毆案發生於分局內，不過分局至今仍未作出處分動作，或是責任追究，令人不解。

據悉，陳姓員警與吳姓員警二人之間為學長、學弟關係。知情人士指出，陳員此次之所以失控動手打人，是因承辦業務問題，一時情緒失控，最終爆發了肢體衝突。