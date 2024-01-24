脫口秀節目《賀瓏夜夜秀》近日爆出失言爭議，大陸媒體人王志安諷刺及模仿身心障礙者的言行，引發外界抨擊，除了演藝圈知名導演葉天倫開砲，有「熱血公民教師」之稱的名嘴黃益中表示，遭訕笑的身障律師陳俊翰是自己的學弟，先天罹患罕病，因電毯電線走火導致截肢，對於學弟遭嘲笑，氣憤砲轟：「一點、都不好笑。」

針對《賀瓏夜夜秀》鬧出的訕笑風波，黃益中在Threads發文表示陳俊翰是自己新竹高中時的學弟，自小罹脊髓性肌肉萎縮症，仍認真好學，列出陳俊翰的超狂學歷：「台大法律系畢業後，第一名考上律師同時取得會計師執照，攻讀台大法研所，更取得哈佛大學法學院碩士、密西根大學法學院碩博士學位。」而就學期間也有同學會幫他推輪椅。就讀大學時，陳俊翰不幸因電毯電線走火導致截肢，黃益中表示，陳俊翰並未失志，被教育部推選為勵志人物，並錄製《與時間競賽的人》做為生命教育推廣影片，最後怒斥：「今天不論他是不是民進黨不分區立委提名，沒有人可以這樣惡意嘲諷身障者，一點、都不好笑。」

名嘴黃益中聲援陳俊翰律師。（圖／黃益中Threads）

事實上，陳俊翰律師曾在大選前表示，在台灣有很多身障者，不像他有好運追求自己夢想的機會，因此他常覺得肩負很多責任和使命，未來希望用自己的專業知識和能力，保障弱勢族群，推動身心障礙者權利保障法修法，同時建構無障礙環境，讓台灣行人地獄消失。