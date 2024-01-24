台北市一名謝姓女子與謝姓男子，2014年6月8日結婚，婚後育有2名子女，不料， 2021年11月19日，謝女在丈夫手機的LINE對話，發現丈夫與徐姓女子，從2021年4月28日起至2022年3月31日止，2人逾越一般男女分際交往，時常吃飯、出遊，並多次發生性行為，謝男還以金錢資助徐女。謝女憤而提告徐女求償120萬元。

法院審理，徐女辯稱，與謝男雖自2021年4月底開始交往，但是在交往初期，謝男聲稱已經離婚，雖然仍是與謝女同住，但都睡在書房的沙發，謝男是故意欺瞞已婚身分，並以教養未成年子女，作為與謝女往來的藉口，導致我誤信他是單身。

我與謝男甚至是以結婚為前提交往，從交往初期就積極尋找共同居住的房屋，謝男並稱我為「老婆」，承諾要與我及我的之子女共組家庭，並將我介紹給他的友人認識，直到2021年11月間，我接獲謝女來電，告知從未與謝男離婚，我才知道受騙，因而與謝男分手。

而且謝男在2022年3月中旬、4月間，多次傳訊息及前往我的住所尋求復合，我都是予以拒絕，我是被害人，絕無侵權行為之故意或過失。縱使認定我有侵害謝女配偶權，但交往期間短暫，並在得知他們仍有婚姻關係後，隨即與謝男分手，足認謝女受侵害的程度尚非重大。

法官檢視謝男與徐女對話紀錄，2021年4月29日，徐女：「你回去陪老婆，好好培養。」4月30日，謝男：「喜歡聽你叫我老公。」徐女：「只能私下，不能公開，我沒事，只是你的身份，要對大眾交代，不希望影響你的家庭，道德上是不允許的。可是我卻偏偏愛了一個不能公開愛的男人，好糾結，但又好喜歡這種感覺！不允許自己在任性下去...」

謝男回覆：「啥，所以你？不要我了？」，許女：「所以好想喝酒麻醉一下自己，愛你又讓自己糾結。」5月10日，徐女：「我們會結婚也許會在淡水買房..，所以以後我們都要像夫妻一樣恩愛在一起..。」7月6日，徐女：「你不要忘了你的身份，我既然選擇了就不會後悔，你還有婚姻存在。」

法官認，雙方對話顯示，徐女與謝男僅能像夫妻一樣，而非正式結為夫妻，並參考徐女與謝女的通話錄音內容，雖然徐女在電話中向謝女表示不知道謝男有配偶，這樣最多僅能證明許女向謝女否認知情，尚無從就此認定徐女主觀上是否知道謝男仍有婚姻關係。

一審法官依法判決，徐女應賠償謝女精神慰撫金以40萬元為適當。徐女不服提起上訴，二審法官日前駁回上訴，不得再上訴。