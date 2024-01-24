農曆年即將到來，不少婆媽忙著採買年夜飯食材，部落客「能嬸」經常統整好市多及全聯的優惠，她昨天分享好市多最新優惠資訊，表示賣場推出年菜新品及特價品，當中不少是加熱就能吃，新品包括花菇干貝雞湯、烏魚子、蹄膀等，特價品則有干貝、香腸、滷牛腱等，最高現省260元。

「能嬸」昨（23）日於臉書粉專《好市多全聯嬸-省力全開》指出，好市多推出多款年夜菜，其中不少商品只需加就能上桌，新品有黑橋牌臘味999元；晶華冷凍花菇干貝雞湯699元；戀戀蚵仔寮即食炭烤烏魚子639元；鼎泰豐冷凍筍香蹄膀629元；鼎泰豐冷凍蜜汁叉燒489元。

優惠商品部分，包括北海道生干貝現折260元，特價1439元；老協珍冷凍乾燒花雕雞現省120元，特價459元；黑橋牌原味熟香腸現折100元，特價399元，優惠時間到2月1日。

另還有一款鮮煮藝香滷牛腱現省110元，特價629元，但這款的優惠時間只到1月28日；「能嬸」表示，賣場還有很多新品項及特惠，很適合整組一起買，過年就能吃個方便又澎湃的年夜飯。