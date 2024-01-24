國民黨確定由韓國瑜、江啟臣角逐立法院正副院長，原有意爭取副院長的傅崐萁22日戲劇性改口表態支持韓江配，令不少人感到意外。對此，傅崐萁透露，主因是看到韓國瑜臉色越來越難看，並思索若韓退選，對國民黨來說會是很大的傷害。

韓國瑜日前宣布與江啟臣搭檔角逐國會龍頭寶座，但傅崐萁也表態要爭取擔任「國會領袖」，21日更召開記者會拋出5大國會改革重點，挺傅派立委也要求在副院長人選上要有程序，先協調然後假投票。

而國民黨22日邀請新科立委座談時，氣氛一度陷入緊張，因傅崐萁發言時先稱跟韓國瑜是永遠的兄弟，並闡述自己先前提出的5大國會改革倡議，談到副院長人選議題時，更稱「沒有其他人要選副院長了吧？」

在場立委原以為傅崐萁即將發難，未料傅卻突讚江啟臣是國民黨未來能選總統的優秀人才，要大家一起支持他，戲劇性變化令不少人相當意外。

對於轉挺韓江配，傅崐萁昨（23）日接受中廣前董事長趙少康的《少康上線啦》專訪時透露，因為看到韓國瑜在座談會上的臉色越來越難看，覺得若真的黨內初選，韓因此決定退選，對於國民黨來說會是重大傷害。

「就算大局、團結為重，程序正義也不可免！」傅崐萁說明，自己在座談會上詢問有沒有人要選副院長，若沒有人要選，把程序補完就支持江啟臣，他強調江未來可能是國家領導人之一，「但出場可能不是那麼適當的方式」；不過他仍認為，國民黨內部選舉的制度問題先完成，把該做的事齊備，大家就都沒話講。