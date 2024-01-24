輝達執行長黃仁勳上周到訪北京、上海、深圳三處辦公室，並出席該公司在上海的年會（類似台灣尾牙），陸媒引述專家說法指出，黃仁勳此次突訪大陸，可能是為了安撫客戶，背後原因是華為來勢兇猛。

陸媒快科技、富途牛牛報導，大陸AI晶片市場總規模約70億美元，輝達市佔率超過90%，但近年美國政府先後宣布針對輝達高階AI晶片的禁令，輝達因應禁令推出大陸特供版晶片，但整體算力相比原版縮水80%，使陸企對特供版晶片「缺乏興趣」。

包括阿里巴巴、騰訊在內的大陸企業，去年11月起就在測試特供版晶片的性能，但試用過特供晶片後，陸企的評價普遍是減配太多、產品性價比不高，這些巨頭並不願意為了維護和輝達的合作關係而被迫選擇性能落後的產品。內部消息人士透露，多家企業已經向輝達表明，今年將大幅度削減訂單量。

輝達擔憂失去大陸龐大市場，與此同時，另一家陸廠華為致力在算力晶片，其推出的910B晶片，目前已達到輝達A100晶片近 80%的性能水平，被大陸國內企業視為首選替代品。黃仁勳先前曾表示，華為是輝達在AI晶片市場上非常難對付的競爭對手。

既然美國晶片禁令短期內無法改變，那麼黃仁勳親自來一趟大陸，給團隊加油鼓氣，也跟客戶交流，想要穩住局面。此外，黃仁勳這次還要與大陸車企客戶「聯繫友誼」，目前大陸市場超過80%的自動駕駛晶片都來自輝達，是他不能再失去的市場。