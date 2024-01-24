為積極推動創櫃板，協助新創企業成長發展，櫃買中心特攜手臺中軟體園區辦公室、KPMG-臺中所及鼎新電腦(股)公司，共同於113年2月1日舉辦新創企業邁向資本市場說明會，櫃買中心表示，此次活動除介紹櫃買中心多層次市場架構與機制，並將深入說明新創企業如何善用創櫃板資源茁壯成長，另結合會計師一同探討新創稅務、員工認股、股權分配與企業IPO前之準備等實用議題。