國民黨推出準立委韓國瑜及連任立委成功的江啟臣搭檔參選立法院正副院長，有媒體分析，未來議事攻防，大家除可關注韓能否展現運籌帷幄的串聯能力，謝龍介、羅智強、徐巧芯、葉元之等新科區域立委與不分區立委當選人柯志恩，預計也將成藍軍主要戰力。

立法院新會期，民進黨席次由61席降為51席、國民黨增至52席、民眾黨獲得8席、無黨籍2席，藍營暌違多年再度取得相對多數席次。港媒《中評社》今（24）日評論指出，國民黨在立院不僅人數有優勢，更有戰鬥力爆表的新血，其中最受注目的包括韓國瑜、謝龍介、羅智強，徐巧芯等四大戰將。

該評論提到，國民黨領先的席次並不多，需要一名領軍者帶頭整合藍委進而發揮團隊戰力，韓國瑜曾經參選總統、又是立法院大前輩，頗被看好；而謝龍介可能是藍軍中「最懂賴清德的男人」，能發揮「監督賴清德一人」的戰力；至於羅智強、徐巧芯，應能扛起相對貧弱的網路空戰。

另外，該評論研判，柯志恩與葉元之時常上政論節目針貶時事，預計也會成為主要戰力，且其他新任不分區立委都各有所長，整體而言，藍軍在新會期的議事攻防將很有看頭。