下屆立院龍頭爭霸戰將在2月1日上演，國民黨準立委韓國瑜搭檔江啟臣，瞄準正副院長寶座，目前已在藍營內部統一戰線。針對民眾黨先前發的「考題」，韓國瑜今（24）日在臉書拋出對國會改革6主張的支持。短短20分鐘內，就有破千網友點讚。

民眾黨先前提出要求，請藍綠2黨有志國會龍頭的人，對在國會第一會期建立國會聽證調查、人事同意權審查、立委利益迴避規範、相關經費使用等國會改革進行表態。

韓國瑜稍早在臉書發文指出，這些日子，自己聽到許多對於國會改革的建言，都非常有道理，諸如建立國會聽證、主張國會調查權、強化人事同意權、強化利益迴避、公布經費使用，有的人也提到正副院長選舉記名投票等等。韓稱，有些主張及法案，在前幾屆的立法院就曾提出，可惜未被重視、沒有落實。每位委員所提出的改革意見，都很重要。

除此之外，韓國瑜還強調，新國會、新民意，必須展現強大的制衡力量，才能有效的監督執政。有改革才有進步！因此鼓勵也樂見委員踴躍提案，我們樂於支持，共同合作修法，再造完善的國會，落實公平正義。

針對韓國瑜在國會改革做出表態，網友紛紛留言力挺「支持正副院長記名投票」、「市長加油，帶領全體國民黨委員捲起袖子，傾聽人民的聲音，先扮演好在野黨的職責，等您們重返執政！把國家帶回正軌！」、「正想為民服務的政府官員，一定是擁有廉能的性格特質者」、「支持韓江配制衡民進黨」、「立法院有強大的監督，有效的審查預算與執行的力量，才能真正為做到護國護民，防制執政當局的違法濫權行為發生！」