為核電廠延役解套，國民黨昨提出《核子反應器設施管制法》第6條提出修正草案，明定不設定核電廠申請延役期限，經主管機關審核，加強檢視核能安全無虞後即可運轉，民眾黨也樂觀看待，有望成為下屆國會藍白合的試金石，對此，新北市長侯友宜今（24）日表示，在氣候變遷下，能源轉型是國際趨勢，很多先進國家已把核電列為乾淨能源的一種，所以他曾經提出在供電無虞下，必須要以核減煤、永續轉型，更重要的是核安一定要把關好。

對於藍白營都支持不在籍投票，侯友宜說，在台灣民主進步過程中，更應傾聽民意，面對大家有這樣聲音，往好的方向走我們都樂觀其成。

媒體追問昨藍綠協商破局導致議會臨時會流會，是否認為民進黨在政治操作，侯友宜說，新北市推動所有的市政建設，大家不分藍綠一起共同努力往前走，新北市這幾年規畫2030年願景，大小建設如火如荼，大家要一起並肩作戰為新北市民扛起責任，讓新北市發展，大家全力以赴。