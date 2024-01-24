據高力國際調查，2024至2028年的5年時間，台北市辦公室新增供給總面積預估達76.6萬坪，其中高達33.5萬坪、約43.7%集中在南港，因此，南港將成為這波辦公室租賃市場最具爆發力的區域。

高力國際董事總經理劉學龍表示，目前企業在搬遷的時候最主要會考量區位及租金價差，現在又多加了一個大樓是否符合企業ESG規範、是否有LEED和WELL等國際標章的考量。他認為，未來幾年台北市辦公商圈將出現信義計畫區及台北車站商圈兩大一級辦公商圈，再加上南港、內湖及北士科的產業聚落，五大區域將是未來企業租戶考量進駐的辦公商圈，而ESG也即將成為企業優先選址的主要考量。

高力國際企業租戶服務部資深執行董事陳頌民分析，以過往南港軟體園區為例，當時每月每坪租金頂多1千出頭，對照當年台北平均租金每月每坪近2千元，而信義、民生敦北及敦南的A級辦公大樓更是已達每坪2,300~2,800元的水準，便吸引HP、Yahoo!、Intel等知名跨國企業搬至此處，租金支出可省下將近一半。

目前南港區較新穎的大樓平均租金每月每坪大約在2,200~2,400元左右，信義計畫區相同品質的大樓則平均約4,000~4,600元，兩區域租金存有將近45%的價差；倘若再計算搬遷後的裝潢費用，攤算回來後若是低於現行每月租金，便具有搬遷誘因，再加上區位、產業聚落、ESG永續營運等綜合考量，只要有先行者啟動搬家模式，預期後續會跟著帶動第二家、第三家，甚至第N家。