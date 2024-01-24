這11檔指標性台股主動型基金，去年規模增幅從17.23%至81.23%不等。增幅居冠的統一奔騰基金，去年規模暴增81.23%至126.46億。規模成長來自於淨值增加及資金流入，在加權指數尚未回到歷史高點時，統一奔騰基金淨值率先在去年屢創新高，從122.41元高速成長至去年底的209.73元，增幅高達71.33%。這檔基金不僅是投信科技型基金淨值王，也是唯一一檔淨值超過200元的科技型基金。

若從整體規模來看，去年底主動型台股基金規模前三大依次為：元大台灣高股息優質龍頭、安聯台灣科技、野村優質。

統一投信去年在台股主動型基金的成長動能則是表現最優，除了統一奔騰基金以外，統一投信旗下還有2檔基金入榜，為統一黑馬基金及統一大滿貫基金，去年規模增幅分別達40.66%及30.58%，使統一投信成為入榜基金檔數最多的投信。統一投信表示，台灣景氣領先全球復甦，今年台股企業獲利預計將恢復成長，加上聯準會將進入降息循環，基本面及資金面雙利多有望帶動台股震盪走高，並以受惠AI趨勢的科技股為主流。投資人可以布局優質台股科技型基金，掌握科技股高速成長動能。

元大投信董事長劉宗聖表示，元大台灣高股息優質龍頭基金有「月月配」級別，也有「累積型」級別，是台灣最大的主動型台股基金，今年元大投信也會有更多著墨在主動型基金的產品。