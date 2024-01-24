立法院新會期即將於2月1日開議，新任立委也將於同一天上任，立法院將迎來正副院長選舉。國民黨由於佔多數，預料將由準不分區立委韓國瑜與現任立委江啟臣搭配。而「立院幕僚長」的立法院秘書長人選，傳出韓國瑜將延攬老下屬、台北市副市長李四川。對此李四川本人受訪時則予以否認，苦笑表示「為什麼一直點名我啦？一下要我去新北選舉，現在又要我去當秘書長，一直幫我找工作。」

李四川24日上午接受電話訪問時，苦笑表示自己一直被點名，一下子要他去新北選市長，一下要他去擔任立法院秘書長，怎麼一直在幫他找工作。李四川直言，至今沒有人向他徵詢過，也沒有人告訴他有這樣的事情。

而被問到若被韓國瑜徵詢，是否會答應就任？李四川則開玩笑表示「他不知道選不選得上」，語畢也自己笑了出來。記者則追問若選上是否就會答應任職？李四川則直言「不會有這種事啦，天天都要我換工作」，並表示自己沒有那麼厲害，不是每個職業都可以做。