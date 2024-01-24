寒流來襲全台降溫有感，各種保暖措施也紛紛出籠，其實吃對食物也有助暖身。對此，營養師高敏敏分享9款「爆汗系」食材，包括老薑、辣椒、黑胡椒、薑黃、大蒜、韭菜、熱紅茶、肉桂，以及濃度70％以上的可可，皆有助提高代謝力，養成燃燒體質。另外，她也提醒，酒精、濃咖啡等飲品易使手腳更冰冷，務必要注意。

高敏敏在粉專「高敏敏 營養師」發文提到，冬天猝死案例常發現沒做好脖子和耳朵的保暖，這些看似不重要的小地方，其實有許多交感神經和血管，加上耳朵沒有脂肪可供溫暖，因此出門在外應穿戴圍巾及耳罩，尤其年長者更要注意。除了做好保暖措施外，吃對食物也有助身體產熱，她並盤點以下9款「爆汗系」食材，幫助民眾度過寒冬：

1、老薑：含有豐富的薑烯酚，能使身體暖和，可以吃蛤蜊薑湯、熱薑茶等都是不錯的選擇。

2、辣椒：辣椒素是辣味來源，辣度越高越能感到身體發熱。此外，辣椒素也可以刺激血液循環，怕冷者不妨吃個小辣幫助出汗，但腸胃道敏感族群，切記不要空腹吃辣。

3、黑胡椒：黑胡椒的胡椒鹽有助驅寒保暖，還能抑制脂肪合成。

5、薑黃：薑黃素有助身體產熱、提高代謝力，同時還富含鐵質，可以促進血液循環。

6、大蒜：蒜素有助促進血液循環、增加代謝力，建議可將大蒜壓碎後等15分鐘再吃。此外，平時也可以將大蒜融入料理中，如蒜頭雞湯、炒青菜等都可多加點大蒜。

7、韭菜：韭菜是辛香食材，能幫助血液循環，除了怕冷者外，如心血管疾病、高血壓族群也很適合攝入。

8、熱紅茶：茶黃素能促進能量代謝、維持體溫。另外，曾有研究顯示，當喝完熱紅茶時，體溫下降速度比較慢，也意味著能維持比較長的體溫。

9、濃度70%以上可可：巧克力雖屬於甜食類，但70%以上巧克力糖添加的比較少，而可可多酚能保持身體循環力，其中還有咖啡因、類黃酮和可可鹼，類黃酮能增加大腦血流量，可可鹼則協助調節情緒，適量享用是沒問題的。

10、肉桂：肉桂醛能幫助身體產熱、提高體溫，也能促進身體代謝。

除了上述9種產熱食材，高敏敏也提醒，要避免暖身NG飲品，像是酒精與濃咖啡，前者會造成血管擴張，一開始會暖，但退酒後會更冷；後者則因為咖啡攝取過多易造成血管收縮，反而使手腳更冰冷。

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