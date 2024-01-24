徐姓男子投資失利急需用錢，陳姓男子謊稱自己有認識的地下錢莊，可以幫忙調度資金周轉，徐男於是向陳男借貸20萬元，並簽下20萬元本票作為擔保，未料事後陳男三番兩次催債，還出言恐嚇若不還錢就要開槍、叫親友買壽衣預備，讓徐男嚇得報警，新竹地院判處陳男有期徒刑3月。

徐男因急需用錢，向陳男借貸20萬元，在新竹市某處面交時，簽下1張面額20萬元本票作為擔保，計息方式以每10日為1期，每期2萬元，先扣首期利息2萬元，實拿18萬元，換算年息高達365％。

陳男出借現金沒多久後，開始瘋狂追討現金，傳訊給徐男表示：「我會X掉你」、「你這幾天小心、不要給我捉到、幹」、「你也不用拿別人押我、這是新竹、我在地人、開槍我也有」、「你哥不露臉、買壽衣給他、請他交代後事！」、「人在哪裡，不要讓我去找你」等訊息，以此加害生命、身體、自由之事恐嚇徐男，致使徐男心生畏懼。

不過陳男卻辯稱自己只是幫徐男向地下錢莊借錢，自己與徐男沒有借貸關係，只是幫忙擔保而已，利息錢也都轉交給地下錢莊了。新竹地院法官審理時發現，陳男對於地下錢莊一事支吾其詞，令人懷疑是否有地下錢莊的存在。

法官認為，假如陳男是替徐男出面借錢並作保，陳男應持續處於受地下錢莊追討債務而難以清償的狀態，豈有可能對地下錢莊資訊一無所知，甚至無從提出借據或對話紀錄？與常情有所不符，還故意收取與原本顯不相當的利息。最後依重利罪、犯恐嚇危害安全罪判處陳男有期徒刑3個月。