農曆年年關將近，金融機構現金交易頻繁且金額龐大，容易遭到歹徒覬覦伺機作案，桃園市警局龍潭分局為強化金融機構安全，並提高民眾存、提款的安全意識，且將預防犯罪觀念深根民眾生活，昨天（23日）傍晚，在金融機構營業打烊前，辦理擴大預防犯罪宣導活動以及模擬防搶、攔截圍捕演練。

據了解，本次活動以預防犯罪宣導活動開啟序幕，宣導活動以「防竊（扒）、防搶、防詐騙宣導」為主軸，以播放宣導影片、發放宣導文宣、宣導品及與民眾進行互動有獎徵答遊戲等方式進行。

緊接著就是模擬防搶及攔截圍捕演練，強化金融機構自我防護能力，並確實做好員工自衛編組演練，提升應變處置作為，並請業者配合臨櫃關懷提問機制及民眾提（存)）、匯款之安全，廣為宣達協助護鈔服務，於保障民眾生命安全財產之同時，也增進警民合作關係。

由於整個驗練過程十分逼真，在道路設路檢點攔截圍捕時，當下行經車輛及附近路過民眾，誤以為警方正在逮捕要犯，連忙拍手叫好。

龍潭警分局分局長張鶴瓊表示，春節期間，本分局以犯罪預防及偵查並重，統合警、憲及協勤民力，全力檢肅非法槍彈、加強查緝竊盜、取締職業性賭場、維護金融機構及保護兒少暨維護學生校外安全並加強防竊(扒)、防搶、防詐騙宣導，展現警察維護治安之決心，共同營造「平安、祥和、快樂」的社會氛圍，讓民眾過一個順遂、如意的春節假期。