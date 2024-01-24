台鋼集團積極進軍育樂產業，會長謝裕民的長女謝汶芳扮演重要角色，事實上，謝汶芳擁有華碩工程師背景，當初決定離職時獲主管慰留，原本想低調的她不得不透露家裡背景，才讓主管點頭放人。

鏡周刊報導，謝汶芳透露，提離職時，華碩主管還擔心是不是有職業倦怠，「我只好坦承，是要回家接家業。主管當場問我，是有四個數字（股票代號）的公司嗎？」謝汶芳這才解釋家中公司是上市櫃企業，主管只好放人。

謝汶芳從工程師轉戰育樂圈，台鋼啦啦隊Wing Stars將是發展重點之一，啦啦隊的目標也不只是旗下職棒、職籃的啦啦隊，台鋼也希望能培養成員往娛樂圈發展，接觸演藝工作，長期下來仍以獲利為最大目標。

台鋼集團跨足育樂圈，先在2019年贊助台南市足球隊，以南市台鋼之名參加台灣企業甲級足球聯賽（半職業），又在2021年組成台鋼獵鷹職業籃球隊參加T1聯盟賽事，並於2022年6月成立台鋼雄鷹職業棒球隊，今年將正式在一軍亮相，此外，台鋼啦啦隊Wing Stars將會是第4支運動隊伍，展現布局育樂版圖的強大企圖心。