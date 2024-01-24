入冬最強寒流來襲，全台冷颼颼，呼吸道疾病疫情持續升溫，流感、新冠肺炎預估在春節前達到高峰。中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學表示，台中昨天只有5、6度，印象只有2016年霸王寒流有類似低溫，當年流感疫情也在過年前加劇，加上寒流來襲，導致春節假期流感大爆發，急診幾乎癱瘓；他擔心今年又會重演惡夢，預先安排更多人力應付春節假期，並喊話民眾趕快接種流感疫苗。

謝宗學在臉書發文表示，2016年春節假期的兒童急診，是過去十幾年中令他印象最深刻的惡夢，當年流感疫情同樣在過年前升溫，接著霸王級寒流襲台，春節假期是醫療最匱乏的時期，加上南北人潮匯集群聚，導致疫情大爆發，急診幾乎癱瘓。

謝宗學回憶，初一晚上接班時，電腦螢幕上出現超過100人未看診，輕症候診時間超過6小時，整個小兒急診室塞滿病童和家屬，所有可以擺床的空間都躺滿病童，醫師、護理師被病人淹沒，只能先處理較嚴重患者，其他輕症患者只能無止盡的等待。

謝宗學坦言，不知道今年春節假期會不會重演2016年的惡夢，但已動員所有可以支援的人員，犧牲許多醫護人員的假期，預先安排更多的人力。距離春節假期還有2周，謝宗學強烈建議還沒有接種流感疫苗的民眾，一定要去接種流感疫苗，「打完疫苗到發揮效果的時間大約兩周，現在接種還來得及。」

疾管署表示，類流感上周就診12.6萬人次為10年同期次高，目前處高原期，預估寒流過後疫情可能攀升，下周1／28至2／3、春節前達到高峰。