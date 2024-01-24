36歲的李天縱於2011年參加《香港小姐競選》落選而加入TVB電視台，於2018年與大陸導演唐寅結婚並誕下女兒，而她亦於2022年參加《香港小姐再競選》而備受關注，之前播出的《隱形戰隊》中，李天縱飾演的古思亦十分搶鏡。最近她透露打算將3歲的女兒計畫一天內在兩間幼稚園學習，還考慮報讀第三間，引起熱議。

最近李天縱在社交平台透露，打算把現在3歲的女兒計劃一天內在兩間幼稚園學習，並曬出女兒穿校服的照片，並說已經為女兒報讀了兩間幼稚園，現在再考慮再多報讀一間，遭到不少網友批評她是「怪獸家長」，她解釋希望用盡整天的時間來讓女兒學習，喊冤自己是比較佛系的家長，都沒有考慮名校，反而是挑選離家近的幼稚園，她也透露目前考完兩家幼稚園，「九龍塘宣道已經在12月8收到正取生offer，CCKG也剛剛考完，好像要幾個月後有結果。4月13再去看看創價，我是希望她三語都不好落下，同步發往前走。」

不少網友看到她的計劃後都紛紛質疑起來，認為她這樣會累壞小朋友，更覺得小朋友需要休息，這樣讓她去上兩間學校就等於不讓她休息，更問李天縱：「你自己有無試過輪完早班輪夜班？」而李天縱亦有回覆網友：「我都說了。N班和K1是佛系的。現在要考K2所以要出來讀。不能留在原地。每個家長都有自己不同的路要走。請尊重說話。」

雖然有很多網友批評李天縱，但她仍然堅持自己的立場，亦用長文表示因為小寶寶在學校更有意義，能多接觸小朋友，有助於社會化，「我覺得對於寶寶而言任何事情都是要重複。所以給他機會多接觸人，多語言環境是好的。唯一保證她中午睡好。早晨下午放學全部司機接送，不要自己做校車就好。我是覺得減少不必要的辛苦，比如路程。這樣上兩家其實好處很多。利多過弊。」