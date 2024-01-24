樂天女孩熊霓先前被爆料是綜藝大哥胡瓜身邊的寵兒，甚至被指是胡瓜獨寵，但兩人否認有曖昧，近日熊霓真正的男友對象疑似出爐，她被拍和徐薇的學霸兒子江大成吃飯、約會，男方不否認，而熊霓的爸則表示只在電視上看過江大成，「熊霓朋友很多，我認為是八字沒一撇」。

熊霓和胡瓜近日因鬧出緋聞關係急凍，同時間熊霓又爆出新男友其實是江大成，據《ETtoday星光雲》報導，熊爸表示就他所知，兩人目前只是朋友而已，女兒現在要全心拚應該沒時間戀愛，熊霓平時很乖，出門都會跟父母報備，言下之意就是知道熊霓與江大成單獨出遊。

至於是否已見過家長？熊爸說只在電視上看過江大成，女兒還沒將對方帶回家，而且熊霓朋友很多，目前應該還不確定，她跟男生朋友都很要好，胡釋安、徐新洋都跟熊霓是好朋友，「摟腰沒什麼」，過去熊霓交男友都會先跟熊爸說，而至今熊爸還沒被告知，應該是還沒進展到「那階段」，也表示有新緋聞也好，免得大家都不斷說熊霓跟胡瓜怎樣怎樣。

熊霓先前被傳是胡瓜獨寵，讓丁柔安氣到決定去修佛，胡瓜聽聞後駁斥謠言，反問記者是否有住他家？胡瓜女兒小禎也很傻眼，表示全家都在演藝圈，不會在乎這種小事，而熊爸也認為是惡意抹黑，「請不要把綜藝大哥提攜後輩的美意，變成我家的困擾」。