今年入冬最強寒流來襲，全台氣溫幾乎都在10度以下，呈現「凍番薯」，氣象署針對全台22縣市發布低溫特報，台中市從23日上午至今24小時，就傳出17件OHCA案件，其中8人在警消到場時已經明顯死亡，明天清晨受到輻射冷卻影響，低溫只有6到9度，民眾務必做好保暖措施。

根據台中市消防局統計，從昨天（23日）上午8點到今天（24日）上午8點為止，共計受理17件非創傷OHCA救護案件，其中8人已經明顯死亡未送醫，送醫9人中，男性4人、女性5人，最低年齡為46歲，其餘介於60多到90多歲間，是否因低溫造成，原因仍待相關醫療單位釐清。

氣象署持續發布低溫特報，台南以北、東北部、東部地區及金門、澎湖有6度以下或持續10度左右低溫，連江縣有持續6度左右或以下低溫發生機率。明天清晨輻射冷卻明顯，各地低溫依舊，嘉義以北、桃園以南低溫只有6至9度，北部、東北部及花蓮約10度上下，南高屏地區11、12度，要到明日白天氣溫才會逐漸回升。