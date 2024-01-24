傅聰跟彭博社說，正在配合歐盟調查的中國大陸，希望避免中歐雙方短兵相接，互相都採取貿易手段來對抗。其實，歐盟也補助不少自己的業者，中國大陸若採取跟歐盟相同的做法，恐怕歐盟會很多事要被中方調查。

去年，歐盟執委會（European Commission）發起一項調查，中國大陸電動車能在歐洲賣這麼便宜，是否有接受不合法的補助。同時，也考慮是否要對這些中國大陸電動車廠徵收懲罰性關稅，以保護歐洲車商的損失。

路透社於元月初曾報導，歐盟執委員計畫將在未來幾周內，對中國大陸車廠展開調查。同時，爆料人士也指稱，這些歐盟檢查員將走訪比亞迪、吉利以及上汽集團等。

路透社指出，中歐之間的緊張關係有增無減，部分原因是俄羅斯大軍進駐烏克蘭後，中俄兩國更加親近。因此，歐盟也希望減少對中國大陸的各項依賴，特別綠色轉型（green transition）所需之環保材料與產品。